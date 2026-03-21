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OBIETTIVO NAPOLI – Tra Utopia e Realtà: l’Obbligo Champions e il Sogno Scudetto

Vincenzo Letizia 21 Marzo 2026 0 2 min read

di Vincenzo Letizia

Il calcio, si sa, è materia scivolosa. Può capitare di trovarsi tra le mani un violino di Stradivari e suonarlo con la grazia di un principiante, oppure – ed è il caso del Napoli odierno – di orchestrare una sinfonia quasi perfetta, dimenticando però di scrivere il finale. Contro il Cagliari, la squadra azzurra ha passeggiato sul velluto, offrendo una prova di superiorità che a tratti è parsa debordante. Eppure, resta quel retrogusto di incompiutezza che accompagna le grandi bellezze non ancora consolidate.

Dominare senza faticare è un lusso da aristocratici, ma nel fango della Serie A, lasciare una partita in bilico sul sottile filo dell’uno a zero è un esercizio di equilibrismo pericoloso. Una carambola, un rimpallo sfortunato o un fischio maldestro possono trasformare un dominio assoluto in una beffa atroce. Il Napoli deve imparare l’arte del cinismo: quando il nemico è alle corde, non serve solo guardarlo, bisogna chiudere il sipario.

Il ritorno dei saggi e il sacrificio dell’estro

La notizia lieta è il ritorno dei “Grandi Interpreti”. Ritrovare la geometria celestiale di Kevin De Bruyne e la muscolarità intelligente di McTominay restituisce al Napoli quel peso specifico che separa le pretendenti dalle comparse. Sono loro a dettare i tempi, a nascondere il pallone, a far sembrare il rettangolo verde un salotto di casa.

Tuttavia, ogni medaglia ha il suo rovescio. Il ritorno dei titolarissimi rischia di soffocare chi, fino a ieri, aveva acceso la luce con l’incoscienza della gioventù. Parlo di Alisson Santos. Il talento brasiliano, reduce da esibizioni che avevano profumato di consacrazione, è apparso l’ombra di se stesso, quasi schiacciato dal peso di una panchina che sa di ridimensionamento. Tarpare le ali a un giovane nel suo momento magico è un rischio che ogni allenatore corre nel nome dell’equilibrio, ma attenzione a non spegnere il fuoco sacro in nome della gerarchia.

Il sogno tricolore e il dovere europeo

Sullo sfondo, l’eterno dilemma: lo Scudetto è ancora possibile? Ad oggi, con l’Inter che viaggia a ritmi da crociera corazzata, la parola “titolo” sembra appartenere più al regno dell’utopia che a quello della cronaca. Ma il calcio è fatto di momenti. Se i nerazzurri dovessero inciampare nei propri nervi o nelle fatiche europee, questo Napoli – finalmente al completo e tirato a lucido – ha l’obbligo morale di farsi trovare sull’uscio, pronto a incassare il credito.

Per ora, però, vietato distrarsi. Se il primo posto è un sogno nel cassetto, il ritorno nell’Europa dei grandi è un dovere da onorare senza sconti. Blindare il podio Champions non è solo un obiettivo contabile, ma la base necessaria per ricostruire una credibilità internazionale che Napoli merita per bellezza e storia. A patto, s’intende, di smettere di giocare con il fuoco e ricominciare a chiudere le partite prima che il destino si ricordi di essere cinico.

La gestione dei giovani talenti sarà il vero ago della bilancia in questo finale di stagione. Un Napoli che ritrova i suoi campioni ma perde la freschezza di Alisson Santos sarebbe una squadra più quadrata, ma forse meno magica. La saggezza sta nel mescolare il vecchio con il nuovo, senza che nessuno si senta di troppo.

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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