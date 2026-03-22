PALLACANESTRO – Napoli basket travolge Varese 104-75: crisi chiusa con una prova dominante

Vittoria netta, autoritaria, senza appello. Napoli domina Varese 104-75 e archivia un momento complicato con una prestazione convincente, costruita già nei primi due quarti e mai realmente in discussione.
La squadra di coach Magro prende il controllo sin dalle prime battute, approfittando di una Varese irriconoscibile e incapace di reagire. L’1/21 da tre punti all’intervallo lungo racconta meglio di qualsiasi analisi il tracollo offensivo degli ospiti, mai realmente entrati in partita.
Napoli, senza bisogno di forzare, si affida alla solidità del collettivo e alla concretezza dei singoli: Bolton guida con 19 punti (10 nei primi due quarti), mentre il nuovo arrivato Doyle si presenta con 18 punti nonostante i pochi allenamenti. Il parziale di 15-0 nel secondo periodo indirizza definitivamente il match, portando gli azzurri sul 47-19 all’intervallo.
Nella ripresa Varese prova timidamente a reagire, ma Napoli gestisce senza cali, continuando a spingere e mantenendo il pieno controllo. L’ultimo quarto diventa pura gestione, con il massimo vantaggio che tocca il +37.
Una vittoria fondamentale per Napoli, che interrompe la striscia negativa di cinque sconfitte e ritrova fiducia e identità. Per Varese, invece, una battuta d’arresto pesante dopo tre successi consecutivi.