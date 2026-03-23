Antonio Conte – Il mister invita i suoi giocatori a superarsi, in questo finale di stagione, magari migliorando i punti dello scorso campionato

Antonio Conte, dopo i quattro successi di fila che hanno portato il Napoli a dimezzare il distacco dall’Inter, ora lontana 7 lunghezze, spera di poter addirittura fare meglio degli 82 punti conquistati nel 2025 ma in particolare, auspica che la squadra dimostri il suo carattere ed il proprio valore, adesso che sono rientrati e rientreranno, ancora, quasi tutti i titolari. Il traguardo minimo a cui punta l’allenatore , è il secondo posto, oggi occupato dai rossoneri di Allegri, che dopo la sosta, verranno al Maradona in uno uno spareggio per la piazza d’onore. In caso di successo, il Napoli scavalcherebbe il Milan, salendo a due lunghezze sopra. Quindi l’imput di Conte ai suoi, è quello di cercare di superarsi, ci sono 24 punti disponibili e migliorare il rendimento dello scudetto , sarebbe un’autentica impresa, considerando la maledizione infortuni abbattutasi sugli azzurri.