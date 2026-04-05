Alisson Santos: “Giocare con De Bruyne un sogno che si è avverato”

Il nuovo volto dell’attacco azzurro, Alisson Santos, si confessa in un’esclusiva ai microfoni de La Repubblica. Arrivato all’ombra del Vesuvio con il peso delle aspettative e il talento cristallino dei predestinati, il brasiliano sta vivendo un momento di grazia, complice l’intesa crescente con i senatori dello spogliatoio. Tra questi spicca Kevin De Bruyne, il fuoriclasse belga la cui presenza a Napoli continua a ridefinire le ambizioni del club. Santos ha ripercorso il suo legame ideale con il numero 17, svelando l’emozione di chi, fino a pochi anni fa, osservava certi campioni solo attraverso uno schermo.

​«Significa tanto, per me. De Bruyne è un grande calciatore che ammiravo da bambino, prima ancora di diventare un professionista. Lo guardavo e mi sembrava un traguardo lontanissimo poter giocare con uno come lui. Invece mi è successo ed è speciale. Devo approfittare di ogni giorno per imparare da un campione come lui, perché ha vinto tanto e ha una grandissima esperienza. Come gli altri big che ci sono a Napoli mi hanno accolto molto bene. Mi sento come in una famiglia».

​Le parole di Santos dipingono un quadro di umiltà e ambizione. Non è scontato che un giovane talento riesca a inserirsi con tale naturalezza in un organico costellato di stelle, ma il “fattore famiglia” sembra essere il segreto della gestione spogliatoio azzurra. L’ammirazione per De Bruyne non è solo soggezione reverenziale, ma uno stimolo quotidiano a migliorare, rubando con l’occhio i segreti di chi ha già sollevato i trofei più prestigiosi al mondo. Per il Napoli, questa sinergia tra l’esperienza dei “big” e l’entusiasmo dei nuovi innesti rappresenta la polizza assicurativa per il prosieguo della stagione. Se Alisson Santos continuerà a crescere sotto l’ala protettrice dei suoi idoli, il futuro dell’attacco partenopeo sembra essere in ottime mani.