De Laurentiis blinda Conte e attacca i “vampiri”: “Antonio non ucciderà la sua creatura”

Il futuro della panchina azzurra e una visione rivoluzionaria del calcio moderno. Aurelio De Laurentiis, in una lunga intervista concessa a The Athletic, affronta i temi caldi in casa Napoli: dal legame con Antonio Conte alle spine legate ai rinnovi contrattuali, senza risparmiare critiche al sistema federale e agli agenti dei calciatori.

Presidente, il futuro di Conte sembra oscillare tra Napoli e la Nazionale. Teme un addio improvviso?

«Antonio Conte è un uomo molto serio. Ha un contratto con me e non mi abbandonerebbe mai all’ultimo minuto, perché creerebbe un grosso problema per il Napoli. Questa squadra è una sua creatura, costruita in due anni di lavoro intenso: sacrificarla ora significherebbe ucciderla. Se avesse voluto andare via, avrebbe dovuto dirmelo subito per darmi il tempo, tra aprile e maggio, di trovare un sostituto. Ma non credo accadrà.»

La lusinga della panchina azzurra però esiste. Cosa ne pensa?

«Se fossi un allenatore, ci penserei cento volte prima di accettare la Nazionale senza sapere chi sarà il prossimo Presidente della FIGC. Al momento non abbiamo un capo della federazione, quindi nessuno può davvero decidere di chiamarlo. Dobbiamo aspettare le elezioni di metà giugno.»

C’è poi il tema della lealtà dei giocatori. Il caso Kvaratskhelia ha fatto discutere.

«I tifosi sognano la bandiera, ma la realtà è che quasi tutti onorano solo i soldi. Ho avuto un esempio fantastico come Marek Hamsik, ma è un’eccezione. Su Kvara è stato commesso un errore: quando arrivò l’offerta da 200 milioni per lui e Osimhen, Conte chiese di tenere il georgiano. È stato un errore tattico gestionale, perché poi sono iniziati i problemi con il padre e l’agente. Nel calcio certi agenti sono solo vampiri che succhiano soldi ovunque.»

Lei propone spesso riforme radicali. Come cambierebbe le regole del gioco?

«Punto primo: ridurrei i tempi a 25 minuti ciascuno. Basta perdite di tempo e sceneggiate da attori. Serve più spettacolo e più gol. Bisogna cambiare il fuorigioco: non si può annullare una rete per pochi millimetri, è assurdo.»

​Le parole del patron tracciano un perimetro chiaro: il Napoli del futuro non può prescindere dalla centralità di Conte, ma allo stesso tempo rivendica una gestione aziendale che non vuole più sottostare ai diktat dei procuratori. Resta da capire se il “patto di serietà” con il tecnico salentino reggerà l’urto delle prossime scadenze federali.