ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs CREMONESE – I Tifosi azzurri, domani, al Maradona, si attendono un pronto riscatto dei loro beniamini

Il Napoli, dopo la partitaccia con la Lazio, che ha segnato la caduta dell’imbattibilità casalinga, dopo quasi 500 giorni, domani sera, nel primo anticipo del 34esimo turno di serie A, si accinge a tornare al Maradona per affrontare la Cremonese in un match fondamentale per il traguardo prefissato dal club partenopeo. Gli azzurri di Conte sono chiamati ad una prova d’orgoglio e di personalità, al fine di incamerare tre punti preziosi per il prosieguo di questo finale di campionato che, nonostante tutto, li vede al secondo posto, assieme al Milan che, domenica avrà lo scontro diretto con la Juventus a San Siro. In caso di pareggio o sconfitta dei rossoneri, e la contemporanea vittoria con i grigiorossi lombardi, i partenopei potrebbero tornare, da soli, alle spalle dell’Inter. Con la conquista dei tre punti, la zona Champions sarebbe sicuramente messa al sicuro. Dal canto suo, però, la Cremonese, terz’ultima in classifica, a pari punti con il Lecce, vorrebbe mandare all’aria i piani degli azzurri. Pertanto, quella di domani sarà una gara difficile, malgrado la netta superiorità della formazione di Antonio Conte. In questo testa – coda, ovviamente, Mc Tominay e soci partono col favore del pronostico, tuttavia, il Napoli, per avere la meglio, dovrà guarire soprattutto, dal mal di gol che lo attanaglia da un pò di tempo. Realizzati, finora, solo 48 gol, pochissimi per una compagine di vertice, tenendo conto che la capolista ne ha segnati ben 30 in più. L’undici di Conte, con l’innesto dal primo minuto dei vari Rrahmani e Alisson Santos, dovrebbe essere meno perforabile in difesa e più fantasioso in avanti, in virtù del fatto che l’ex Sporting Lisbona, è l’unico che riesce a saltare l’uomo, facilmente. D’altronde, la formazione di Gianpaolo risulta essere la squadra che concede più tiri in porta, in tutta la Serie A. Per la truppa lombarda, quello del Maradona, rappresenta un turno proibitivo ma non impossibile, visto l’andamento lento dei padroni di casa, nelle recenti sfide. Come anticipato precedentemente, il mister leccese confermerà la medesima formazione vista contro i biancocelesti, con le sole eccezioni del difensore kosovaro e dell’esterno carioca, come titolari. Tra gli ospiti, è presumibile rivedere la stessa squadra all’opera contro i granata, ci sono però da valutare le condizioni di Vardy, che va verso il forfait, e Moumbagna. Recuperato, invece, Maleh, come ha annunciato lo stesso tecnico grigiorosso. Alla luce di tali indicazioni, le probabili formazioni saranno le seguenti:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, McTominay, Alisson Santos; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani, Bondo, Grassi, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria. All. Giampaolo

E’ l’ora delle statistiche della sfida di domani sera: i partenopei hanno disputato, contro la Cremonese , in totale, 33 partite, suddivise fra A, B, Coppa Italia e Divisione Nazionale, conseguendo 17 vittorie, 10 pareggi e solo 6 sconfitte. Infine, sono 51 i gol fatti e 30 quelli subiti. Per la cronaca, il Napoli, tra le mura amiche, non ha mai perso con i lombardi. ed ha vinto le tre recenti partite giocate contro questi avversari. All’andata, il risultato del match di Cremona fu di 0-2 per la formazione napoletana, viceversa l’ultima partita disputata, a Fuorigrotta, nel mese di febbraio 2023, fu appannaggio degli azzurri, per 3 a 0. A dirigere l’incontro sarà Mariani di Aprilia.