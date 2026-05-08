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Serie B, Avellino e Juve Stabia ai Playoff: la Campania sogna

Vincenzo Letizia 8 Maggio 2026 0 1 min read

Si abbassa il sipario sulla regular season della Serie B e, come ogni anno, resta una domanda sospesa tra campo, gambe e testa: chi arriverà davvero vivo ai playoff?
Perché il campionato cadetto non perdona. È lungo, logorante, emotivamente feroce. E spesso, quando arriva maggio, non vince la squadra più bella o più continua, ma quella che conserva ancora energia mentale, brillantezza atletica e lucidità nei momenti decisivi.
Il verdetto finale della stagione ha premiato Frosinone e Venezia, promosse direttamente in Serie A. I ciociari hanno chiuso in trionfo travolgendo il Mantova con un netto 5-0, tornando nella massima categoria dopo appena due anni.
Dietro, però, si apre adesso il campionato nel campionato: quello dei playoff.
Il Monza parte da terza forza e con i favori del pronostico, ma la storia recente insegna che nei playoff le gerarchie spesso saltano. Basta una partita sbagliata, un episodio, un’espulsione o semplicemente un serbatoio vuoto nel momento meno opportuno.
Ed è proprio qui che nasce il tema delle “pile scariche”.
Squadre come Palermo, Catanzaro e Modena hanno vissuto una stagione intensa, fatta di alti e bassi, rincorse e pressioni costanti. Altre, invece, sembrano arrivare con entusiasmo e inerzia emotiva favorevole, come Juve Stabia e soprattutto Avellino, qualificatosi all’ultimo respiro grazie al successo sul Modena e alla contemporanea caduta del Cesena.
E spesso nei playoff l’entusiasmo pesa quanto la qualità.
Chi arriva “scarico” rischia di pagare subito dazio. Gambe pesanti, poca brillantezza nelle seconde palle, minore intensità nei duelli: dettagli che in gare secche diventano sentenze. Al contrario, chi entra con leggerezza mentale e adrenalina può trasformarsi nella mina vagante capace di ribaltare ogni previsione.
Intanto il finale di stagione ha emesso anche altri verdetti pesanti. Retrocedono in Serie C Reggiana, Spezia e Pescara, mentre Bari e Südtirol si giocheranno la permanenza ai playout.
Ora però tutto si concentra lì, dove il peso delle gambe incontra quello della storia.
Perché nei playoff non basta essere forti. Bisogna arrivarci accesi.

Questo il tabellone dei play-off:

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Vincenzo Letizia

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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