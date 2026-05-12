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LE INTERVISTE – Alisson Santos: “Triste per il risultato, ma con Conte sto crescendo tanto”

Vincenzo Letizia 12 Maggio 2026 0 1 min read

Il clima in casa Napoli è cupo dopo il triplice fischio che ha sancito la vittoria del Bologna. Nonostante la prestazione opaca della squadra, uno dei volti più cercati è quello di Alisson Santos. L’attaccante brasiliano, visibilmente amareggiato, si è presentato ai microfoni della stampa per analizzare il momento difficile e fare il punto sulla sua evoluzione personale sotto la guida di Antonio Conte.
«Sono molto triste per il risultato, dobbiamo lavorare duramente durante la settimana per dare una risposta decisa nella prossima partita
Quanto ti sta aiutando il lavoro quotidiano con Antonio Conte nel tuo percorso di crescita?
«Il mister mi aiuta costantemente, fin dal mio primo giorno a Napoli. Con lui sto imparando moltissimo, mi stimola a migliorare ogni dettaglio. Sento di stare evolvendo tanto come calciatore; sono felice di essere qui e spero di continuare su questa strada
I tifosi sono curiosi: hai in mente una nuova esultanza dopo il gol?
«Non è il momento giusto per parlarne, ora conta solo la squadra
Le parole di Santos riflettono il paradosso attuale del Napoli: una crescita individuale evidente dei singoli, che però non riesce ancora a tradursi in continuità di risultati collettivi. La chiusura netta sulla questione dell’esultanza dimostra la maturità di un ragazzo che, pur nel pieno della sua evoluzione tecnica, sembra aver recepito il diktat di Conte: testa bassa e pedalare, perché dopo una sconfitta non c’è spazio per i personalismi.

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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