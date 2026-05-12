EDITORIALE – Ancora un Napoli orribilis subisce la terza sconfitta stagionale casalinga e viene risucchiato nella lotta Champions

Editoriale post Bologna. Altro che vendetta, il Napoli, ieri sera, ha subito un altro k o, da parte dei rossoblù di Vincenzo Italiano, dopo quello dell’andata, al Dall’Ara. I felsinei hanno sottratto sei punti agli azzurri, rifilando loro sei reti in due gare. Per la cronaca, si tratta della terza sconfitta stagionale, al Maradona, tra campionato e Champions. Insomma, ancora un Napoli inguardabile, nella prima frazione di gioco; pur realizzando un gol con Di Lorenzo, sul tramonto della stessa, gli azzurri non hanno mai impensierito il diciottenne portierino degli ospiti, i quali dopo 35 minuti si erano portati sul 2 a 0. Nella ripresa sembrava che l’undici di Conte avesse ritrovato la verve giusta, trovando con il pari con Alisson Santos, al terzo minuto, al punto che tutti i tifosi sugli spalti si aspettavano che i loro beniamini andassero all’assalto della porta avversaria per chiudere definitivamente la pratica qualificazione Champions. Invece così non è stato, i partenopei si sono sciolti come neve al sole, rinunciando a giocare, ammesso e non concesso che questa squadra abbia un gioco, degno di tal nome. Morale della favola, i padroni di casa non sono stati in grado neanche di mantenere il pareggio, facendosi infilare negli ultimi minuti, dall’attaccante rossoblù Rowe con una splendida rovesciata, in seguito ad una parata maldestra di Milinkovic Savic che non ha di respinto lateralmente la palla ma l’ha rimandava al centro dell’area, dover era appostato, come un falco, il match winner della partita. Un errore grossolano del portiere serbo, veramente inammissibile. Pare proprio che i partenopei trovino piacere a soffrire e contemporaneamente deludere la tifoseria che non merita affatto di assistere a questo vergognoso andazzo che, purtroppo, si sta ripetendo frequentemente. Adesso, il Napoli si ritroverà invischiato nel gruppone delle cinque gare che si disputeranno domenica prossima, in contemporanea, all’ora di pranzo, sotto il sole, certamente caldo del periodo. Eppure, l’undici di Conte aveva tutte le motivazioni per portare a casa i tre punti, contro un’avversaria non trascendentale che ha approfittato esclusivamente degli orrori della difesa azzurra. Tre tiri in porta tre gol. Ingenuo, peraltro, pure il rigore causato da Di Lorenzo e concesso dal Var. Mi domando e dico ma come è possibile che giocatori di un certo valore si spengano facilmente senza opporre resistenza e concedere moltissimo all’altra squadra. Nuovamente sottotono Lobotka presente solo fisicamente ed assente ingiustificato come play maker, a centrocampo. Perchè non far giocare titolare, una volta tanto, lo scozzese Gilmour? Che fine ha fatto Anguissa? Poi, parliamo di Giovane, il brasiliano ha evidenziato di non essere all’altezza di essere titolare in squadre di rango. Ancora acerbo il calciatore, per questi palcoscenici. Ora, si andrà sotto la Torre pendente, a far visita al retrocesso Pisa, però se crediamo che il Napoli faccia un solo boccone dei toscani ci sbagliamo di brutto, questa squadra è capace anche di non vincere e mettere seriamente in pericolo, non solo il secondo posto ma pure la zona Champions. Vorrei sbagliarmi ma sono certo che contro Pisa e Udinese ci sarà ancora da soffrire, oramai non ho più fiducia in questi calciatori che hanno dimostrato di non aver un’anima.