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Terremoto di magnitudo 6.2 davanti alle coste della Calabria, avvertito in tutto il Sud

Vincenzo Letizia 2 Giugno 2026 0 1 min read

Epicentro in mare a 250 km di profondità. Nessun danno segnalato al momento

Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata nel Sud Italia poco dopo la mezzanotte, oggi 2 giugno. Secondo l’Ingv, il sisma si è verificato a 250 km di profondità al largo della costa della Calabria nord occidentale nel Cosentino, ma è stata avvertita anche in Puglia e in Sicilia come testimoniano i centinaia di messaggi degli utenti sui social.

La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione civile “è in contatto con le loro strutture sul territorio”, fa sapere il Dipartimento sui social. La scossa è stata “avvertita in gran parte del Sud”, spiega la Protezione Civile, sottolineando che, anche se al momento non ci sono segnalazioni di danni, ci sono “verifiche in corso”. Il Capo Dipartimento Fabio Ciciliano ha convocato l’Unità di Crisi a Roma per seguire la situazione.

I vigili del fuoco sono inoltre impegnati in una ricognizione per valutare eventuali danni soprattutto nella zona del Tirreno cosentino.

La forte scossa registrata alle 00:12 al largo della costa tirrenica calabra, con epicentro a circa 22 km a ovest di Paola (CS), è stata avvertita da decine di migliaia di persone in gran parte del Centro-Sud Italia.

Molti si chiedono come sia possibile che un terremoto così forte non abbia provocato danni significativi. La risposta sta soprattutto nella profondità dell’evento: l’ipocentro è stato localizzato a circa 250 km sotto la superficie terrestre.

A queste profondità, gran parte dell’energia sismica si disperde durante il tragitto verso la superficie. Le onde sismiche riescono comunque a propagarsi per centinaia di chilometri, rendendo il terremoto percepibile su aree molto vaste, ma con intensità decisamente inferiori rispetto a un sisma superficiale della stessa magnitudo.

Per questo motivo la scossa è stata avvertita distintamente in Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Molise e in diverse altre regioni del Centro-Sud (meno in Calabria per la troppa vicinanza all’epicentro), tuttavia non risultano danni a strutture, edifici e persone.

In sintesi: magnitudo elevata non significa automaticamente elevato rischio di danni. Profondità, distanza dall’epicentro e caratteristiche geologiche dell’area sono fattori fondamentali per determinare gli effetti reali di un terremoto.

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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