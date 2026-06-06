Sassuolo, il nuovo allenatore sarà Aquilani

L’ex Catanzaro raccoglie l’eredità di Grosso
Il Sassuolo ha scelto il nuovo allenatore. Dopo l’addio di Grosso, pronto a cominciare la sua nuova avventura alla Fiorentina, il club neroverde ha sciolto le riserve ed è pronto ad annunciare la guida tecnica per la prossima stagione.
Aquilani allenerà il Sassuolo
Come confermato in serata da Sky Sport, Alberto Aquilani sarà il nuovo allenatore del Sassuolo. Dopo giorni di riflessione e l’incontro con la dirigenza, l’ormai ex Catanzaro è stato convinto dalla progettualità e prospettiva. Aquilani ha fatto benissimo in B, sfiorando persino la promozione passando dai playoff. Aveva anche un’altra offerta dal Torino (che ora andrà su Abate), ma alla fine la scelta è ricaduta sul Sassuolo anche per una questione di crescita personale. Nella prossima settimana dovrebbe essere messo tutto nero su bianco fino alla definitiva fumata bianca.