LE ALTRE DI A

Sassuolo, il nuovo allenatore sarà Aquilani

Vincenzo Letizia 6 Giugno 2026 0 41 sec read

L’ex Catanzaro raccoglie l’eredità di Grosso

Il Sassuolo ha scelto il nuovo allenatore. Dopo l’addio di Grosso, pronto a cominciare la sua nuova avventura alla Fiorentina, il club neroverde ha sciolto le riserve ed è pronto ad annunciare la guida tecnica per la prossima stagione.

Aquilani allenerà il Sassuolo

Come confermato in serata da Sky Sport, Alberto Aquilani sarà il nuovo allenatore del Sassuolo. Dopo giorni di riflessione e l’incontro con la dirigenza, l’ormai ex Catanzaro è stato convinto dalla progettualità e prospettiva. Aquilani ha fatto benissimo in B, sfiorando persino la promozione passando dai playoff. Aveva anche un’altra offerta dal Torino (che ora andrà su Abate), ma alla fine la scelta è ricaduta sul Sassuolo anche per una questione di crescita personale. Nella prossima settimana dovrebbe essere messo tutto nero su bianco fino alla definitiva fumata bianca.

Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Gesto CR7, Allegri minimizza: “Deluso come tutti”

1 Gennaio 1970 0 33 sec read

Palermo, Zamparini shock “Sono stufo, dò le dimissioni”

Il presidente del Palermo Maurizio Zamparini, nel giorno del nuovo caos scoppiato in casa rosanero, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia. Queste le sue parole: […]

8 Marzo 2016 0 2 min read

Fiorentina-Palermo 4-3, i viola sfatano il tabù del Franchi

La squadra di Montella torna al successo in casa dopo oltre due mesi e mezzo. Vantaggio nel primo tempo con Pasqual, poi nella ripresa succedde di tutto. Due…

11 Gennaio 2015 0 3 min read

Joao Felix, altra perla: golazo al Maritimo VIDEO

1 Gennaio 1970 0 22 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui