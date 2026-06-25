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BIG MATCH NAPOLI – Le partite di cartello dei partenopei, nel campionato che verrà, saranno visibili solo su Dazn

Armando Fico 25 Giugno 2026 0 27 sec read

La Lega di Serie A ha ufficializzato quali, tra le partite più importanti della prossima serie A,  saranno trasmesse anche da Sky, in contemporanea con Dazn. Il Napoli non rientra in questo elenco , dunque tutti i big match della compagine partenopea  si potranno vedere  solo su Dazn che ha l’esclusiva per tutte le gare di massima serie, mentre i match  di ogni giornata in cui ci sarà la contemporaneità,  verranno così suddivisi

Sabato, ore 20.45 – slot Dazn e Sky
Domenica, ore 18.00 – slot Dazn e Sky
Lunedì, ore 20.45 – slot Dazn e Sky

Armando Fico

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