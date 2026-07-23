BOLLETTANDO

Nazionale, la Serie A “vota Antonio”: crolla la quota di Conte ct (2,75), per i bookie Mancini tagliato fuori dalla corsa alla panchina

Vincenzo Letizia 23 Luglio 2026 0 1 min read

ROMA – Sono ore frenetiche e (forse) decisive per la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale. Nel giorno in cui la Lega di Serie A si riunisce per l’Assemblea, i club del massimo campionato italiano avrebbero individuato in Antonio Conte il nome preferito per la panchina azzurra. Una mossa che, come emerge dall’analisi dei betting analyst di Planetwin365 Goldbet, rimescola nuovamente le carte e – riporta Agipronews – fa crollare a 2,75 la quota del Conte-bis, rispetto al 12,00 di appena ventiquattro ore fa. Ecco che l’ex tecnico di Napoli e Juventus si riporta in pole per il ruolo di ct, alla pari con Andrea Pirlo. Rimane in scia Pep Guardiola, a 3,50, una pista suggestiva ma su cui pesano le incognite dal punto di vista economico. Intanto, ieri sera Roberto Mancini ha rivelato che non ci sono stati contatti con i nuovi vertici della Figc, ed ecco che, da nome caldo, per i bookie il ct che ha guidato l’Italia alla conquista di Euro 2021 viene tagliato fuori dalla corsa e si attesta in lavagna a 7,50. Una situazione in continua evoluzione, quindi, e chissà che già in serata (quando è atteso un punto stampa post-Assemblea) lo scenario non possa cambiare di nuovo.

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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