Ecco quanto dichiarato dal giornalista Carlo Alvino sul proprio profilo Twitter: “Nessun “tifoso” in più per il Napoli all’Olimpico. Non ci saranno Demme e Lobotka che al momento non sono ancora ufficialmente giocatori azzurri. E nessuna sorpresa in serbo per la formazione che sarà la stessa di lunedì solo con Ospina in porta”.

