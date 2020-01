Napoli, torna l’entusiasmo: per i bookmaker la zona Champions non è solo un miraggio

ROMA – È bastata la conquista della semifinale di Coppa Italia per rilanciare l’entusiasmo, dopo tante delusioni: il Napoli può ancora raddrizzare, seppure parzialmente, una stagione che stava andando alla deriva. Significativa, al riguardo, l’apertura di credito dei bookmaker: su Snai la conquista della Coppa Italia è data ora a 3,50, quota decisamente bassa. Solo alla Juventus, data a 2,25, vengono accordate maggiori chance. Ovviamente il giudizio è influenzato dal fatto che il Napoli, al momento, è l’unica squadra ad avere raggiunto le semifinali, ma il credito concesso agli azzurri si riscontra anche nelle quote sulla conquista della zona Champions. Il Napoli è distante attualmente ben 14 punti dal quarto posto, ma secondo gli analisti Snai la questione non è chiusa, tanto che l’approdo in una delle prime quattro piazze viene dato a 20, quota alta ma non impossibile. Per fare un riscontro, il Cagliari, che ha sei punti in più, è dato a 50. Chiaro che per dare corpo alla rimonta, Gattuso e i suoi non debbono perdere altri colpi, a partire da domenica sera, quando al San Paolo affronteranno l’impegno più difficile, a cui si presentano da sfavoriti: la vittoria della Juventus, riporta Agipronews, è a 2,05, l’«1» del Napoli viaggia a 3,45, il pareggio è a 3,60. MF/Agipro

AGIPRO Srl

