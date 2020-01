Mertens vuole restare a vita: in futuro anche ruolo da dirigente

In casa Napoli si continua a parlare del futuro di Dries Mertens. C’è chi vorrebbe un rinnovo del contratto che scadrà il prossimo giugno e chi invece ha capito che sarebbe l’ora di salutarsi. Ma cosa vuole fare l’attaccante belga? Secondo Tuttosport, non ci sono segnali di un addio ed è possibile che l’ex PSV resti anche oltre il suo ruolo di giocatore. Il desiderio di Mertens è di chiudere la carriera con il Napoli, per poi restare in azzurro anche dopo, con un ruolo da dirigente. E non solo. L’attaccante belga vorrebbe proporsi per creare un ponte tra Napoli ed il Belgio, con lo scopo di portare in azzurro i giovani talenti.

TuttoMercatoWeb.com

