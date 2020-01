Da domani biglietti in vendita per Napoli vs Barcellona

Partirà domani alle 12 la vendita dei tagliandi per il big match di Champions League Napoli vs Barcellona del 25 febbraio prossimo, valido quale gara di andata degli ottavi di finale della prestigiosa competizione continentale per club. Vista l’importanza della gara e dell’ avversario blasonato, il club di De Laurentiis ha inteso praticare prezzi in media con gli altri stadi italiani ed europei. In realtá si tratta di una politica che non si addice ad una cittâ come Napoli che non naviga certamente nell’oro. Sui i social giá fioccano le polemiche su questo caro prezzi. Ma vediamo qui di seguito il costo per ogni settore dell” impianto di Fuorigrotta :