GeVi Napoli-Reale Mutua Torino, biglietti in vendita

Martino Mastellari è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Con Bergamo non era una partita semplice. Affrontavamo un avversario che nonostante la classifica si è ritrovata ed ora ha una sua precisa identità. È una squadra che ha dato del filo da torcere a Torino, dimostrando anche al PalaBarbuto di essere più viva che mai. È stata una partita intensa e siamo felici di averla vinta. Vogliamo i playoff e la vittoria di ieri è stata importante in questo senso. Abbiamo dato una bella risposta e ora siamo carichi per la sfida con Torino. Giochiamo in casa, vogliamo fare bene e prenderci i due punti in palio. Mancano cinque partite al termine della regular season e giovedì sarà una grande occasione per noi. Siamo consapevoli di affrontare un avversario molto attrezzato, solido e che ha tutto per puntare al salto di categoria, ma vogliamo farci trovare pronti e regalare una nuova gioia al nostro pubblico”.

La GeVi Napoli Basket comunica che sono in vendita i tagliandi per la gara di giovedì 6 febbraio tra Napoli e Torino, valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West. Il match è in programma alle ore 20:45 al PalaBarbuto.

Curve: Intero 7 euro; Ridotto 5 euro

Tribuna Laterale: Intero 10 euro; Ridotto 8 euro

Tribuna Centrale: Intero 12,50 euro; Ridotto 10 euro

Tribuna Numerata: Intero 15 euro; Ridotto 12 euro

Settore Ospiti: Intero 10 euro.

Potranno acquistare il biglietto ridotto le donne, i ragazzi under 18 e gli over 65. Per i bambini dai 3 ai 14 anni è previsto ingresso unico a 1 euro, qualsiasi sia il settore. Da oggi è possibile acquistare in prevendita anche i biglietti Under 14 al costo di 2 euro.

ACQUISTA SUBITO

I tagliandi possono essere acquistati sin da subito su Etes.it (clicca qui per accedere all’evento partita). Per venire incontro alle esigenze dei propri tifosi la SS Napoli Basket ha disposto la prevendita gratuita per tutti coloro che acquisteranno il biglietto online, in modo da evitare la fila al botteghino che aprirà alle ore 19:00 di giovedì 6 febbraio.

Questi i punti vendita ETES di Napoli e Provincia:

Box Office Galleria Umberto I, 17

Il botteghino Via Pitloo, 3

Concerteria Via Schipa, 23

Giancar Piazza Garibaldi, 44

McRevolution Via Palermo 124

Zoo Point Viale Kennedy

Tabaccheria Nappi Via Nuova Bagnoli, 712

L’antica Tabaccheria di Antonio Moio Piazza Spirito Santo, 14 – Marano di Napoli

Bar Dolci Momenti Via Giuseppe Cosenza, 192 – Castellammare di Stabia

Il monile Via Cosenza, 190 – Castellammare di Stabia

Puteoli Viaggi Via Girone 8 – Pozzuoli

La Porta dei Sogni di Auricchio Marianna Piazza Vittorio Emanuele 26 – San Giorgio A Cremano

E’ necessario munirsi di documento di riconoscimento per l’ingresso al PalaBarbuto.

04.02.2020 Ufficio Comunicazione Napoli Basket

