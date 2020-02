Possibile rinvio di Napoli vs Inter di Coppa Italia

Non c’è ancora l’ufficialità, ma a quanto pare, la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia, Napoli vs Inter, in calendario al San Paolo, il prossimo 5 marzo sarà rinviata per consentire il recupero delle gare di serie A non disputate a causa del Coronavirus. Come è noto, infatti, per via delle misure adottate per scongiurare nuovi contagi, ben quattro partite dell’ultima giornata non si sono giocate ed il 26esimo turno vedrà diverse gare giocate a porte chiuse. A subire le conseguenze di questa incresciosa situazione sarà naturalmente il calendario del massimo campionato che, per forza maggiore, andrà incontro a degli importanti cambiamenti di date. L’ipotesi che in questo momento appare scontata è quella di spostare ambedue i match di semifinale di ritorno di Coppa Italia al 13 maggio, giorno in cui era fissata la finale di questa edizione di Tim Cup che, invece slitterebbe a mercoledì 20 maggio, prima della giornata di chiusura del nostro campionato.Tale cambiamento permetterebbe di giocare mercoledì 4 marzo, il match Inter-Sampdoria che in caso contrario rischierebbe di disputarsi a campionato terminato falsando la regolarità dello stesso. Nel medesimo giorno potrebbero essere recuperate anche le altre gare rinviate, ossia Atalanta-Sassuolo, Torino-Parma e Verona-Cagliari. Nei prossimi giorni ne sapremo di più.

