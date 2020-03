PALLANUOTO – Altra giornata rinviata in serie C, salta Villani-Rari Nantes

Non si gioca neppure in questo fine settimana nel girone campano della serie C di pallanuoto. Dopo i rumors e le voci dei giorni precedenti, il Comitato Regionale della Fin ha comunicato in mattinata il rinvio del quinto turno di campionato. Dove, secondo programma, la Cargomar Axa Rari Nantes Napoli avrebbe dovuto affrontare in trasferta il Circolo Villani nella Piscina Comunale di San Prisco, domani alle 18.30.

“Giusto così”, sottolinea il tecnico rarinantino Elios Marsili. “In momenti come questi la salute viene prima di tutto. Naturalmente avremmo rispettato ogni tipo di decisione, ma se hanno chiuso le scuole, invitato a limitare scambi e contatti, bloccato l’accesso del pubblico in stadi, palestre e piscine, vuol dire che c’è bisogno di cautela. Comprendo bene le preoccupazioni di genitori, addetti ai lavori e degli stessi atleti”.

Calendario alla mano, la Cargomar Axa Rari Nantes Napoli dovrebbe tornare in vasca sabato prossimo, 14 marzo, alle 20 alla piscina Alba Oriens di Casoria contro l’Azzurra 99, per la sesta giornata del girone 7 del torneo di serie C.

Questo articolo è stato letto 67 volte