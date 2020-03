Gianni Di Marzio: “Non mi piace l’idea dei playoff scudetto in corso d’opera”

Gianni Di Marzio parla a Marte Sport Live: “L’Europeo? Bisogna rendersi conto della situazione. La manifestazione può anche essere spostata ad ottobre o novembre. Servirebbe una certa uniformità a livello europeo, non sappiamo ancora se il Napoli affronterà il Barcellona oppure no. Probabilmente si potrebbe sospendere tutto e riprendere tra qualche settimana. I playoff? A me non piace l’idea che la capolista con 10 punti di vantaggio debba poi rischiare affrontando la quarta in una doppia sfida. Se si fossero decisi ad inizio stagione, non avrei alcun problema, così sinceramente no. Resta ovviamente una mia idea”.

