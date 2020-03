Giuseppe Cannella: “Sostituirei Milik puntando su un attaccante del nostro campionato”

Giuseppe Cannella parla a Marte Sport Live: “Gli attaccanti servono sempre e anche il Napoli sta valutando. Moron? Non lo conosco molto bene. Secondo me servirebbe un giocatore che sia già a suo agio in serie A, un profilo alla Belotti per intendersi di cui si è parlato tanto. Non è facile una trattativa con Cairo, lo conosco molto bene. Le due società hanno chiuso l’affare Verdi quest’estate, ma il giocatore non ha fatto bene neanche al Torino. Il Napoli deve riuscire anche a sistemare Milik. Lo sostituirei puntando su un attaccante del nostro campionato, non farei tanti esperimenti stranieri”.

Fonte: radiomarte.it

Questo articolo è stato letto 137 volte