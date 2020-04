Nicchi: ” Probabilmente in caso di ripresa del campionato non ci sarà più il Var”

Marcello Nicchi, presidente dell’Associazione Arbitri, ieri sera, nel corso della trasmissione della Rai, “La Domenica Sportiva”, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ad un’eventuale ripresa del massimo campionato italiano. Ecco quanto affermato nell’intervista:

“E’ molto probabile che in caso di ritorno all’attività agonistica del campionato di serie A, non ci sia più il Var. Come sapete attualmente il VAR viene esercitato in furgoni, oppure in ambienti stretti molto vicini ad altri operatori, per cui esiste il pericolo che non ci siano le distanze di sicurezza previste dalle norme. Inoltre devo dire che mentre i calciatori viaggeranno in autobus o aerei privati sanificati e dotati di ogni precauzione, gli arbitri, invece si muovono di regola con mezzi pubblici, treni, aerei, e sono a forte rischio contagi. Tutta la classe arbitrale, dunque, per sè assai preoccupata, e bisogna cominciare a ragionare bene prima di riprendere la stagione.”

