LE ALTRE DI A : Dopo il k o in Coppa Italia la Juve si riscatta in campionato

Immediato riscatto della Juventus in campionato; dopo il k o subito ad opera del Napoli, in Coppa Italia, i bianconeri di Sarri, ieri sera, hanno ritrovato il successo, al Dall’Ara di Bologna, sconfiggendo i padroni di casa in maglia rossoblù per 2 a 0 in virtù delle reti di Ronaldo sui rigore e di Dybala. Una vittoria che porta momentaneamente la capilista a + 4 sulla Lazio, che giocherà domani sera lo scontro al vertice contro l’Atalanta, macchina da gol di questo torneo e a + 9 sui nerazzurri terzi in classifica. Dunque smaltita l’amarezza e lo sconforto dell’Olimpico, la Juventus si è trasformata ed ha inviato un messaggio preciso alle dirette inseguitrici sulla sua fame di successi non sopita, nonostante gli otto titoli di fila conquistati.