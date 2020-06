Marco Amelia: “Gattuso ha recuperato psicologicamente i calciatori, è giovane ma sembra già un veterano”

Marco Amelia parla a Marte Sport Live: “Ho sempre pensato che Gattuso potesse fare l’allenatore. Ha sorpreso tutti, è partito in Svizzera, poi è stato a Creta e ha fatto due esperienze difficili. A Pisa ha fatto molto bene e con grande velocità si è adattato al ruolo. Per me è stato protagonista anche al Milan, non gli è stato dato tempo. Si è anche dimesso quando le cose non gli piacevano più. Ha avuto un impatto positivo al Napoli. Rino ha 42 anni, è giovane come allenatore ma sembra un veterano. Ha fatto un grande lavoro recuperando psicologicamente i calciatori. Lippi è sicuramente un suo punto di riferimento, così come Carlo Ancelotti. Gattuso ha creato una sua identità e mi piace la parola Gattusismo. Rino sta facendo un suo percorso: ha i modi di fare di Lippi e Ancelotti abbinati ad una percentuale del modo di essere di Gattuso calciatore.

Fonte: radiomarte.it