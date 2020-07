Napoli, si insiste per Pezzella in caso di addio di Koulibaly

Tra campo e mercato, il Napoli comincia a costruire la squadra del futuro. Se sul rettangolo di gioco la formazione allenata da Gennaro Gattuso ha ancora 8 partite da disputare, sul fronte del calciomercato il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e tutta la società azzurra sono al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

In caso di addio a fine campionato di Kalidou Koulibaly, sul quale è vivo l’interesse di alcuni grandi club europei, l’idea più forte per rimpiazzarlo è quella che porta al nome di German Pezzella. Il Napoli già nello scorso mese di febbraio aveva avviato i contatti con il capitano della Fiorentina, trovando la disponibilità del calciatore, e oggi insiste per portarlo in azzurro.

L’alternativa è rappresentata da Gabriel Magalhaes, difensore brasiliano classe ’97 del Lille, club con il quale il Napoli sta già trattando per Victor Osimhen (il punto sulla trattativa). Il nome di Pezzella in questo momento è seguito però sempre con grande interesse da parte della società azzurra, vista l’esperienza del calciatore che ha già sulle spalle tre campionati di Serie A e visto che il suo arrivo permetterebbe al club di non occupare un altro posto tra gli extracomunitari.

GianlucaDiMarzio.com