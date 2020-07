ALTRE DI A: Sprofonda la Lazio, Roma ok a Brescia, Juve pari di rigore

Terza sconfitta consecutiva per gli uomini di Simone Inzaghi, ieri nel primo anticipo del 32esimo turno di serie A. Lazio battuta all’Olimpico, 1 a 2 da un sempre più brillante Sassuolo. Addio definitivo dei biancocelesti ad ogni sogno di gloria. L’altra romana invece ha espugnato facilmente il campo di un Brescia ormai rassegnato alla ricaduta in B. Infine pari di rigore in extremis per la Juventus, in casa, contro l’Atalanta delle meraviglie; 2 a 2 il finale di gara. Per due volte in svantaggio, i bianconeri trovano una mano, anzi due, nei difensori bergamaschi che concedono agli avversari due penalty decisivi realizzati dal solito Ronaldo. Quest’oggi in programma altri sei match tra cui spicca Napoli – Milan che chiuderà la domenica calcistica. Domani ultimo posticipo tra Inter e Torino.