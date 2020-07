Vittorio Tosto: ““La priorità del Napoli sul mercato è il tridente offensivo”

Vittorio Tosto parla a Marte Sport Live: “E’ una fase delicata della stagione in un momento particolare. Il tifoso si aspetta i risultati, ma il Napoli non può rimproverarsi nulla. Szoboszlai? Il Napoli già si è mosso a gennaio per i centrocampisti, adesso gli intermediari spingono per creare interesse. Non sono convinto delle reali intenzioni del Napoli sul giocatore. L’obiettivo principale è l’attaccante dopo la partenza di Milik, lo stesso discorso vale pure Callejon. La priorità del Napoli è il tridente offensivo. Osimhen? In una fase così delicata, si cerca di portare a termine l’operazione. I calciatori danno più mandati per quanto riguarda gli intermediari e quindi le trattative possono modificare. Ha cambiato agente e non vorrei che Napoli non fosse più la direzione giusta. Mi dispiacerebbe se avesse cambiato idea. Una stretta di mano dovrebbe valere sempre e Osimhen lo ha fatto con Gattuso e De Laurentiis”.

Fonte: radiomarte.it