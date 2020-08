Futuro Boga, video-call in programma con Atalanta e Napoli: i dettagli

Come raccolto dalla redazione di Radio Punto Nuovo, nuovi aggiornamenti arrivano dal fronte Boga. Attualmente il calciatore si trova in quarantena, dopo essere risultato positivo al coronavirus, ma per gli inizi di settembre tornerà disponibile per De Zerbi. Per il suo cartellino, invece, il Napoli continua a fare i conti con la concorrenza agguerrita dell’Atalanta, presente sul giocatore già da diversi mesi. Nel corso della prossima settimana, l’entourage di Boga sarà protagonista di alcune importanti video-conferenze con le varie pretendenti al ragazzo. In programma, dunque, un nuovo incontro con il Napoli e con l’Atalanta, ma anche con Marsiglia, Monaco e altri club europei. Gli azzurri si fanno forti di aver raggiunto quasi un accordo totale con il calciatore, ma ancora nessuna società lo ha raggiunto con il Sassuolo. Attenzione, però, alla volontà di Boga: l’ivoriano potrebbe spingere per una cessione, desideroso com’è di voler compiere un ulteriore ed importante passo nella propria carriera. Tuttavia, nessuna deadline è stata fissata con il Sassuolo: per il futuro di Boga, dunque, si continua a navigare a vista. Napoli e Atalanta promettono battaglia fino all’ultimo giorno di mercato.