PALLAVOLO – Centro Ester, visita a Barra dei vertici regionali della Fipav per disegnare il futuro

In casa Centro Ester le sorprese non finiscono mai. Nemmeno il tempo di metabolizzare il grande successo riscosso nell’ottenimento del progetto legato al sociale che porterà in palestra 600 giovani del quartiere che il presidente Pasquale Corvino rivela che: “Abbiamo aggiunto un altro sponsor di prestigio al pool che già ci segue. Fra i main sponsor c’è anche il prestigioso marchio di trasporti Gls. Un corriere fra i più importanti del nostro Paese e molto conosciuto a livello internazionale. Doveroso un ringraziamento a Francesco Tavassi sempre più attento al sociale ed alle dinamiche del territorio ed in particolare a quelle ad est di Napoli”.

Grandi novità stanno per arrivare anche dal settore pallavolo: “Nei giorni scorsi -spiega Pasquale Corvino– abbiamo ricevuto al Centro Ester la visita gradita del commissario regionale della Fipav Guido Pasciari e del presidente del comitato Territoriale Fipav Napoli Umberto Capolongo. I due esperti dirigenti si sono detti felici di rientrare in una struttura che nella passata gestione ha regalato a questa disciplina i successi più importanti e ci hanno anche prospettato delle soluzioni per ricominciare ad entrare nel giro che conta che sono risultate perfettamente in linea con la nostra politica di crescita graduale. Sono sicuro che fra qualche giorno vi daremo ancora notizie importanti che riguardano il Centro Ester”.