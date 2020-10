Caso Napoli: si va verso il rinvio del big match con la la Juve

A sentire il consigliere della Figc Lo Monaco ci sono tutti i presupposti affinché la partita Juventus – Napoli,in programma stasera a Torino, venga rinviata a data da destinarsi e quindi non ci sarebbe la sconfitta della squadra partenopea, a tavolino per 0 a 3. Il provvedimento dell’Asl 2 di Napoli Nord risulta del tutto legittimo, per cui la società di De Laurentiis è immune da colpe. E’ in corso in questi minuti una riunione straordinaria, in Federazione, per decidere il da farsi sul big match che si sarebbe dovuto disputare, quale posticipo della terza giornata di serie A, allo Stadium.