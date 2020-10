Napoli: presentato il ricorso avverso lo 0-3 a tavolino con la Juventus

Come da regola il club di Aurelio De Laurentiis ha presentato, alla Corte d’appello Federale, nell’ultimo giorno utile, il ricorso avverso la sentenza del giudice sportivo Mastandrea, in merito alla sconfitta a tavolino per 0 a 3 con la Juventus ed il punto di penalizzazione inflitto alla squadra. Pertanto La Figc è ora chiamata a stabilire la data del dibattimento che, molto probabilmente sarà decisa soltanto la prossima settimana, nella capitale. Il presidente del Napoli non ci sta a perdere una partita che non si è potuta giocare per forza maggiore, per cui percorrerà tutte le tappe nel tentativo di avere giustizia. Non sappiamo se De Laurentiis riuscirà a vincere la sua battaglia legale e a cancellare l’unica sconfitta patita non sul campo dal suo Napoli nelle prime cinque giornate di questo campionato, ma se esiste una giustizia, il verdetto in prima istanza emesso dal giudice sportivo dovrà essere sovvertito.