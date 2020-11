Grifo in copertina (doppietta) nel test più inutile: Italia-Estonia 4-0

Termina con una vittoria netta l’amichevole tra Italia ed Estonia, 4-0 il punteggio finale con tanti giovani in bella mostra, Vincenzo Grifo su tutti.

Il calciatore in forza al Friburgo ha aperto le marcature con uno splendido destro a giro, il raddoppio lo ha messo a segno Federico Bernardeschi che, anche con l’aiuto di una deviazione, ha mandato le squadre a riposo sul punteggio di 2-0 per gli azzurri.

Nella ripresa due rigori fissano il tabellino sul 4-0, il primo lo segna Grifo, che si regala la doppietta, Riccardo Orsolini conquista e realizza il secondo a pochi minuti dal termine.

Una facile vittoria per l’Italia in una partita che, a detta di molti, poteva essere anche evitata.

Domenica gli Azzurri affronteranno la Polonia al Mapei Stadium di Reggio Emilia, sfida importante in ottica classifica per il gruppo 1 della Uefa Nations League.

AlfredoPedulla.com