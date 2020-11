MOTORI – Formula 1, qualifiche GP Turchia: pole position per Stroll, Hamilton sesto

Sono state delle qualifiche ricche di colpi di scena quelle andate in scena in Turchia sul circuito di Istanbul, su un tracciato con un asfalto molto liscio e bagnato a causa di pioggia abbondante, i piloti hanno dovuto utilizzare le gomme wet ed intermedie ed hanno trovato tante difficoltà per trovare il tempo migliore. Alla fine è stato Lance Stroll a conquistare la pole position con il tempo 1:47.765, secondo Verstappen (1:48.055), terzo l’altro pilota della Racing Point Sergio Perez (1:49.321). Le soprese però non finiscono qui, in quanto Hamilton non è riuscito ad andare oltre il sesto tempo con 1:52.560, Bottas nono. Eliminate invece le due Ferrari nel Q2 con Vettel dodicesimo e Leclerc quattordicesimo. Di seguito tutti i risultati:

STROLL POLE Perez’s first ever top three start Mercedes duo in P6 and P9 Yep… that just happened!#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/JjTKz24pD8 — Formula 1 (@F1) November 14, 2020