DAZN oltre le partite del Napoli: ecco quello che c’è sulla piattaforma (e come usarla)

L’avvento in Italia di DAZN è legato soprattutto al calcio e infatti molti utenti conoscono la piattaforma streaming esclusivamente per le tre partite di Serie A che ogni giornata vengono trasmesse: quante volte i tifosi del Napoli si sono trovati proprio sul portale in questione e ci si troveranno ancora per seguire la propria squadra? In verità, l’abbonamento a DAZN comprende un pacchetto molto vasto di eventi sportivi al di là della Serie A, che varrebbe la pena approfondire soprattutto una volta che ci si è iscritti al servizio.

Gli sport da seguire su DAZN

Soprattutto in Italia il prodotto di punta di DAZN è chiaramente il calcio, grazie ai sopracitati tre match della massima serie trasmessi in streaming per ogni giornata, ma sono diversi e più particolari gli sport che si possono seguire sulla piattaforma: si va dall’MMA all’NFL, dal tennis al volley, dalle freccette al ciclismo, dai motori alla boxe. Anche all’interno dell’offerta calcio non ci si limita solo alla Serie A, dato che su DAZN si possono trovare partite di Serie B, LaLiga, Premier League, Ligue 1, Copa Libertadores e altre competizioni straniere; per non parlare poi dei tanti approfondimenti post partita disponibili alla fine di ogni gara, sempre utili per avere una visione più profonda delle competizioni. Insomma, si tratta di un servizio che con il passare del tempo è diventato davvero completo e che andrebbe sfruttato a dovere, aprendosi magari anche a sport non seguiti finora.

Come vedere lo sport su DAZN

Come fare quindi per accedere ai contenuti presenti su DAZN? Prima di tutto, in quanto piattaforma di streaming, questo servizio necessita di una connessione affidabile: si può anche sfruttare una prepagata Internet come quella di Linkem, ad esempio, così da rinnovare l’abbonamento solo fin quando è valido anche quello a DAZN. Si tratta di una soluzione molto pratica per accompagnare l’iscrizione al servizio con una connessione a lui dedicata. Il costo dell’abbonamento a DAZN è di 9,99 euro al mese a fronte di una grandissima quantità di contenuti e per sottoscrivere il servizio bastano pochi, semplici passaggi: innanzitutto bisogna collegarsi al sito ufficiale italiano di DAZN, cliccare il pulsante giallo con su scritto “abbonati” che inevitabilmente comparirà a schermo e compilare i vari campi con nome, cognome, indirizzo email e password, accettando anche il consenso al trattamento dei propri dati; una volta fatto ciò bisognerà indicare una modalità di pagamento valida tra quelle accettate, solitamente carta di credito o PayPal, inserendo i propri dati anche qui. Una volta seguita la procedura ci sarà automaticamente l’addebito del costo mensile dell’abbonamento, che si rinnoverà ogni trenta giorni, e si potrà iniziare a guardare tutti i contenuti presenti su DAZN.