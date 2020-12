PALLACANESTRO – Virtus Bava Pozzuoli, tesserato la giovane guardia Francesco Spinelli

La Virtus Bava Pozzuoli comunica di aver tesserato la giovane guardia Francesco Spinelli cresciuto cestisticamente nella Pick & Roll Pozzuoli. Alto 193 centimetri il neo giocatore gialloblù ha un cognome non nuovo per gli amanti della palla a spicchi puteolana, infatti, è il nipote di Valerio Spinelli che ha vestito la casacca gialloblù nelle stagioni dal 1996-1999 prima di spiccare il volo per una carriera straordinaria e ricca di successi. L’atleta è stato scelto dal coach Mariano Gentile che molto bene lo conosce essendo il selezionatore del settore giovanile della Fip Campania. “Francesco porta un nome molto importante per chi ama il basket a Pozzuoli – dichiara Gentile -. Ma questo non gli pesa e non ne fa un vanto. E’ un giocatore sempre pronto e preciso agli allenamenti. Ha ottimi numeri nelle mani e soprattutto in questa squadra non può che crescere e migliorarsi ancora. Un elemento su cui la società punta per il futuro. Io ho allenato lo zio Valerio, del quale ha ereditato il temperamento, la grinta e la volontà“.

La società comunica, inoltre, che la gara contro la Partenope Sant’Antimo in programma sabato 5 dicembre alle ore 19,00 sarà giocata a porte chiuse al Pala Errico e sarà trasmessa in DIRETTA sul canale Youtube della Lega Nazionale Pallacanestro a partire dalle ore 18,50 con la telecronaca di Martina Costantino.

I giornalisti interessati ad assistere alla partita dovranno inviare una mail a virtus.pozzuoli@libero.it con dati anagrafici, allegando la copia del tesserino di iscrizione all’ordine entro venerdì 4 dicembre alle ore 19,00.