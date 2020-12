Gli interventi di Giancarlo Padovan, Alessandro Casaglia, Ivano Pastore e Giuseppe Galli a Radio Marte

Giancarlo Padovan è intervenuto in diretta durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli non sta bene, credo anche per le assenze. Quando il Napoli è rimasto in dieci a Milano, ha giocato una partita straordinaria. Ha avuto 3-4 occasioni per trovare il pareggio che avrebbe strameritato. C’è altro che De Laurentiis ha individuato e per questo ha ordinato il ritiro. Il centrocampo a due regge senza Fabian che è una mezzala. Gattuso non cambierà idea, magari sacrificherà lo spagnolo. Il problema vero è il centrocampo, quello di ieri è l’approccio. Le grandi squadre diventano tali per la mentalità, questa mancanza è grave e potrebbe costare al Napoli il titolo. Questa squadra, nonostante gli infortunati, ha grandi qualità e sa fare gioco in qualsiasi situazione. I giocatori del Napoli sono forti e devono provarci sempre. Le riserve sono di qualità ma devono rispondere presente quando vengono chiamate in causa nei momenti di difficoltà”.

Alessandro Casaglia, match analyst, è intervenuto in diretta durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Quella di ieri è stata una brutta partita del Napoli. Questo campionato, con gli impegni ravvicinati, porta a degli sbalzi nelle prestazioni: giro palla lento, ieri, poi mancavano calciatori di livello elevato. L’idea era partire dal basso e mantenere possesso palla per colpire la difesa non impeccabile della Lazio. Il Napoli ha perso la partita in una zona: tra l’esterno basso laterale e il centrocampista di quella zona. Presi con palla alle spalle, hanno subito gol. Demme? Bisognerebbe avere il polso dello spogliatoio per capire alcune dinamiche: magari in allenamento non ha dimostrato di essere al top e si è scelta un’alternativa. La mia sensazione è che il Napoli, dopo il 2-0, abbia creduto poco nel recupero”.

Ivano Pastore, direttore sportivo della Casertana, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Prima della trasferta di Palermo, i tamponi hanno dato 7 positivi. Chiediamo se partire o meno, visti gli spostamenti, ma ci dicono che i negativi devono partire. Dormiamo a Lamezia, facciamo rifinitura e partiamo. Sul traghetto non siamo scesi dal pullman durante la traversata. La sera abbiamo rifatto i tamponi e abbiamo giocato. Abbiamo poi rifatto ancora dopo la gara i tamponi con altri 3 e ieri altri 5. Tre ragazzi, che avevano la febbre, erano positivi. La Viterbese non ha accettato il rinvio, i tre febbricitanti sono andati al campo ed è intervenuta l’ASL che ha fatto i tamponi. L’arbitro, per regolamento, aspetta 45 minuti e fa cominciare la partita. Noi siamo in 9 e non avevamo ponderato la soluzione di non giocare proprio. Siamo scesi in campo. Questa notte abbiamo saputo che i due febbricitanti sono positivi. Sono 17 in tutto i positivi: ne abbiamo solo 8 disponibili. Solo la Lega o la Juve Stabia può chiedere il rinvio della gara di mercoledì. Tra i disponibili sono stati contati due calciatori infortunati da 60 e 45 giorni. Il protocollo va modificato. Stiamo valutando di fare ricorso, è la morte del calcio. Non abbiamo pensato a non presentarci, abbiamo dimenticato che non avremmo preso il punto di penalizzazione”.

Giuseppe Galli, agente di Edera, è intervenuto in diretta durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Casertana? Ci sono dei protocolli e non possiamo dire se sia giusto o meno. Dovrebbe valere il buonsenso su tutto ma delle volte non conviene farlo e non ha la meglio. Napoli? In questo periodo ci sono squadre condizionate anche per il COVID-19. Si gioca ogni tre giorni e non sempre si è lucidi e brillanti. Ci sono dei momenti dove devi prendere respiro. Edera? Non vediamo l’ora arrivi gennaio, così da trovare una squadra che possa credere in lui. E’ un qualcosa di ridicolo, gioca poco e all’inizio è stato messo fuori ruolo. Cercheremo un club che gli dia la possibilità di giocare con continuità. Napoli? Se n’è parlato, quando era in scadenza di contratto, c’erano due club che volevano prenderlo. Cistana? Anche lui è un giocatore forte che ha avuto qualche problem fisico. Speriamo possa tornare presto e mostrare il proprio valore”.