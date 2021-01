LA PARTITA – Udinese-Napoli 1-2, gli azzurri vincono con Insigne e Bakayoko

il Napoli batte l’Udinese alla Dacia Arena 2-1: nel primo tempo apre le marcature Insigne su calcio di rigore, i friulani poi rispondono con Lasagna, ma nei minuti finali della gara arriva il gol vittoria degli azzurri con Bakayoko.

PRIMO TEMPO

Al 1′ destro di Insigne da fuori area, il pallone termina di poco fuori. Al 14′ dopo l’on field review l’arbitro assegna un calcio di rigore per il Napoli per un fallo di Bonifazi su Lozano in area, dal dischetto non sbaglia Lorenzo Insigne. Al 21′ pericolosa l’Udinese con una ripartenza: De Paul serve Pereyra che in area prova la conclusione e il pallone termina alto sopra la traversa. Al 23′ Napoli vicino al raddoppio con Lozano che servito da Di Lorenzo effettua un colpo di testa in tuffo, ma Missi spedisce in angolo. Al 27′ arriva il pareggio dell’Udinese: retropassaggio sbagliato di Rahmani, Meret esce dalla porta ma viene anticipato da Lasagna che a porta vuota spedisce il pallone in rete. Al 44′ friulani vicino Nibali secondo gol con Stryger Larsen ma Meret ci arriva con i piedi. Al 45′ termina il primo tempo. Al 78′ tiro al volo di Insigne dalla distanza ma il tiro è centrale e intercetta Musso.

SECONDO TEMPO

Al 49′ due occasioni per il l Napoli nel giro di pochi secondi: tiro al volo di Zielinski ma Musso intercetta, sulla ribattuta ne approfitta Insigne che prova con il destro ma il pallone termina di poco a lato. All’89’ torna in vantaggio il Napoli con Bakayoko che sugli sviluppi di un calcio di punizione va a segno di testa. Al 90′ l’arbitro assegna 4 minuti di recupero e al 94′ termina la gara.

IL TABELLINO

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul, Arslan (27′ st Walace), Mandragora, Stryger Larsen (27′ st Zeegelaar); R. Pereyra; Lasagna (36′ st Nestorovski). A disposizione: Scuffet, Gasparini, Ouwejan, Makengo, Ter Avest, Palumbo, Rigo, De Maio. Allenatore: Gotti

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas (16′ pt Maksimovic), Rrahmani (1′ st Mario Rui), Hysaj; Fabian Ruiz (23′ st Elmas), Bakayoko; Lozano, Zielinski (47′ st Demme), L. Insigne; Petagna (23′ st Llorente). A disposizione: Contini, Ospina, Politano, Koulibaly, Ghoulam, Cioffi, Lobotka. Allenatore: Gattuso

Arbitro: Pasqua di Tivoli.

Reti: 15′ pt Insigne (N, su rig.), 27′ pt Lasagna (U), 45′ st Bakayoko (N)

Ammoniti: Arslan, Samir, Zeegelaar (U): Di Lorenzo (N). Recupero: 2′ pt, 4′ st.

Mariano Potena