IL FISCHIETTO: Napoli vs Fiorentina sarà diretta da Chiffi di Padova

Sarà l’arbitro Chiffi di Padova a dirigere il lunch match di domenica prossima, Napoli vs Fiorentina, in programma alle ore 12,30 allo stadio Maradona. I suoi collaboratori saranno Passeri e Paganessi, in veste di giudici di linea, Manganiello, come quarto ufficiale, mentre al VAR scelti Di Bello e Cecconi. Il fischietto veneto viene da ottime prestazioni come incaricato VAR e ieri sera ha arbitrato in maniera abbastanza positiva l’ottavo di finale Juventus-Genoa di Coppa Italia. Per la cronaca Chiffi vanta sei precedenti in massima serie con gli azzurri in campo, i quali hanno raccolto cinque vittorie ed un pareggio. L’ultima sua apparizione con il Napoli risale al campionato scorso nel match tra Napoli e Udinese del 19 luglio 2020, terminato 2 a 1 a favore della squadra di Gattuso.