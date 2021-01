Dello Iacovo: “Deluso da Gattuso. Il suo un progetto tecnico mai decollato”

Non voglio dare lezioni a nessuno, io non sono un addetto ai lavori, ma da uno come Gattuso andato via dal Milan senza prendere neanche i soldi che gli erano dovuti, mi aspettavo le dimissioni. Perché continuare a dire che i giocatori fanno altro rispetto a quello che si è impostato in allenamento, può voler dire due cose: o che non ti seguono, oppure che non sono in grado. Entrambe le opzioni sono implicitamente un atto d’accusa verso un allenatore, perché significa che o hai perso il controllo sulla squadra, oppure che ti intestardisci a farli giocare come non sono in grado di fare.