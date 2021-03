LA PARTITA – Sassuolo-Napoli 3-3, azzurri beffati nel finale

Il Napoli pareggia 3-3 al Mapei Stadium,

PRIMO TEMPO

Al 14′ occasione per il Sassuolo con Berardi in buona posizione ma Meret salva con i piedi in calcio d’angolo. Al 23′ gran gol di Insigne con un destro a giro in posizione defilata, ma il VAR non convalida il gol per la posizione in fuorigioco del capitano del Napoli. Al 33′ passa in vantaggio il Sassuolo con Berardi sugli sviluppi di un calcio di punizione, il pallone viene anche deviato da Maksimovic e termina in rete. Al 37′ pareggiano gli azzurri con Zielinski, che viene servito da Demme e da fuori area spedisce il pallone in rete. Al 44′ calcio di rigore per il Sassuolo per un fallo di Hysaj su Caputo, dal dischetto non sbaglia Berardi. Al 45′ l’arbitro assegna 2 minuti di recupero e al 47′ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 57′ Mertens serve Maksimovic che effettua un colpo di testa, il pallone termina di poco alto. Al 67′ Sassuolo vicino al terzo gol con una conclusione di Berardi, il pallone colpisce la traversa. Al 70′ neroverdi ancora vicini al gol con Caputo, il pallone questa volta termina sul palo. Dopo un minuto arriva il pareggio del Napoli con Di Lorenzo che riceve il pallone da Insigne dalla sinistra con un cross e insacca al volo. Al 75′ azzurri vicini al vantaggio con Fabian Ruiz a tu per tu con il portiere che però ci arriva. All’88’ calcio di rigore rigore per il Napoli per un fallo di Haraslin su Di Lorenzo, dal dischetto va a segno Insigne. Al 90′ l’arbitro assegna tre minuti di recupero e a pochi secondi dalla fine c’è un altro calcio di rigore per il Sassuolo per un fallo di Manolas su Haraslin, dal dischetto segna Caputo.

IL TABELLINO

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Rogerio, Ferrari, Marlon, Muldur (29′ st Toljan); Lopez (40′ st Oddei), Locatelli; Djuricic (40′ st Raspadori), Defrel (34′ st Traoré), Berardi (40′ st Obiang); Caputo. A disposizione: Ayhan, Haraslin, Kyriakopoulos, Magnanelli, Pegolo, Peluso, Turati. Allenatore: De Zerbi

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic (41′ st Manolas), Hysaj (28′ st Ghoulam); Fabian Ruiz, Demme (28′ st Bakayoko); Zielinski (41′ st Lobotka), Insigne, Politano; Mertens (22′ st Elmas). A disposizione: Cioffi, Contini, Costanzo, D’Agostino, Ospina, Mario Rui, Zedadka. Allenatore: Gattuso

ARBITRO: Marini di Roma

Reti: 34′ pt aut. Maksimovic (N), 38′ pt Zielinski (N), 46′ pt rig. Berardi (S), 27′ st Di Lorenzo (N), 45′ st rig. Insigne (N), 50′ st rig. Caputo (S)

Ammoniti: Djuricic, Marlon (S); Demme, Ghoulam (N). Recupero: 2′ e 3′

Mariano Potena