Salvatore Esposito: “Napoli, con un Mertens al top, tutto è ancora possibile”

Salvatore Esposito, noto attore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “NapoliMagazine.Com”: “Gattuso ha trovato la quadratura del cerchio. Fabian e Demme riescono a fare da filtro in fase passiva e riescono con la loro dinamicità a portare quel pressing alto al Napoli che poi consente ai talentuosi attaccanti azzurri di sprigionare tutto il loro estro. Per la Champions, i ragazzi devono scendere in campo sempre come se ogni partita fosse una finale. Contro la Roma la squadra ha giocato un ottimo calcio e grazie alle prodezze di Super ‘Ciro’ Mertens abbiamo vinto uno scontro diretto importantissimo. Non sono concessi errori. Tutto è ancora possibile”.