Napoli, allenamento mattutino: intera seduta in gruppo per Ospina

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus, recupero della terza giornata di campionato, in programma domani all’Allianz Stadium alle ore 18.45. La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una fase di torello. Successivamente lavoro di velocità, possesso palla a tema ed esercitazione tattica. David Ospina è stato sottoposto a controllo, come previsto, alla Clinica Pineta Grande con il Dottor Domenico Falco. Il giocatore ha svolto l’intera seduta in gruppo.

Font: sscnapoli.it