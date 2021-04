LE PAGELLE DEGLI AZZURRI: Il vento caldo dell’Africa spinge il Napoli in Paradiso

MERET 6,5: strepitosa parata su Ansaldi, unico ma decisivo intervento.

DI LORENZO 7: un treno lungo l’out di destra, spinta travolgente e massima attenzione in fase di non possesso.

RRAHMANI 6,5: concreto, essenziale, imbattibile sui palloni alti.

KOULIBALY 6: si concede qualche licenza di troppo in palleggio, dietro è il solito muro invalicabile.

HYSAJ 6,5: eccellente dietro, sa spingere disciplinatamente quando serve con i tempi giusti.

DEMME 6,5: combina la grande quantità ad una buona gestione del pallone. Solita preziosa sagacia tattica.

BAKAYOKO 7: grandissimo gol il suo, a parte un’iniziale imbarazzo in fase di palleggio, la sua prova, nelle due fasi, è pressoché perfetta.

POLITANO 6: si muove tanto e bene, ma spreca troppo in fase di finalizzazione.

ZIELINSKI 6,5: primo tempo strepitoso, coglie anche un palo con una superba conclusione da fuori. Cala vistosamente nella ripresa.

INSIGNE 6: meno ispirato rispetto al solito, peccato per il palo con il solito chirurgico tiro a giro.

OSIMHEN 7: gol fortunoso, ma ne sfiora almeno altri tre, buona generosità anche in fase di non possesso, deve, però, imparare ad essere più cinico sotto porta.

Petagna S.V. pochi istanti per potersi mettere in mostra.

Mertens 5,5: si divora due gol clamorosi, lezioso e poco dentro il match nei pochi minuti giocati. Sciupone

Lozano S. V.: galoppa ma non sfonda come sa fare solitamente…

Fabian Ruiz S. V. gioca i tre minuti finali per un problema alla spalla che lo ha messo quasi K. O.

Elmas S. V. entra anche lui nella saga dei gol mangiati…

di Vincenzo Letizia