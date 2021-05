Serie C, battaglia in vista al Partenio: rimonta Avellino a 1,88, per il Palermo due risultati su tre

ROMA – Giochi ancora apertissimi per il playoff di Serie C tra Avellino e Palermo. Saranno i rosanero, secondo i betting analyst, ad avere il compito più spinoso, anche dopo la vittoria in extremis nell’andata. L’assalto al Partenio dei biancoverdi parte dalle quote Planetwin365, dove l’«1» di Braglia e i suoi viaggia a 1,88. Netto il vantaggio sul Palermo, dato a 4,43, anche se la squadra di Filippi può puntare anche al pareggio, in tabellone a 3,20. Con l’Avellino chiamato ad attaccare, l’Over si prende la scena nelle scommesse sui gol: una partita con almeno tre reti complessive è a 1,62 contro il 2,16 dell’Under, mentre c’è più equilibro tra Goal e No goal, rispettivamente a 1,88 e 1,82.

Pronostico a senso unico anche per il secondo testa a testa tra Bari e Feralpisalò. Al San Nicola i biancorossi sono chiamati a rimontare lo 0-1 di domenica, e in questo caso la vittoria dei padroni di casa vale 1,70. Si sale fino a 5,32 per i verdeazzurri, per il segno «X» l’offerta è a 3,40.

LL/Agipro