Panini: figurine extra per Insigne, Muriel e Malinovskyi

La Panini ha realizzato otto figurine extra della nuova raccolta “Calciatori 2021”. Queste figurine sono destinate a completare il “Film del Campionato”, la sezione speciale dell’album che dà spazio ai protagonisti e ai momenti salienti della stagione dall’inizio fino ai verdetti finali, e anche la nuova sezione “MVP” (Most Valuable Players), dedicata ai migliori calciatori scelti dalla Lega Serie A nella stagione 2020-21. Per quanto riguarda il “Film del Campionato”, due figurine celebrano l’Inter come vincitore della Serie A TIM: la prima con una foto dell’esultanza della squadra neroazzurra che innalza al cielo la Coppa Campione d’Italia e la seconda con l’immagine della prima pagina de “La Gazzetta dello Sport” del 3 maggio scorso dal titolo eloquente “Pazzi per l’Inter”. Altre due figurine sono dedicate all’Empoli come vincitore della Serie BKT e alla Juventus come vincitrice della Timvision Cup. La quinta figurina ritrae invece Cristiano Ronaldo come “capocannoniere” del campionato appena concluso. Le ultime tre figurine, riguardano invece la sezione MVP sui calciatori scelti dalla Lega Serie A nei mesi da marzo a maggio 2021: Lorenzo Insigne, Luis Muriel e Ruslan Malinovskyi. Queste otto figurine saranno disponibili in omaggio sabato prossimo 5 giugno, in una speciale bustina abbinata a “Sportweek” e “La Gazzetta dello Sport”. Si tratta della terza e ultima uscita di figurine extra della collezione “Calciatori 2021”, mentre le prime due erano state distribuite in edicola rispettivamente il 6 febbraio e il 13 marzo scorsi.

“Queste figurine speciali completano il racconto di una stagione avvincente“, ha dichiarato Antonio Allegra, direttore mercato Italia di Panini. “Tanti i protagonisti di un campionato tra i più combattuti degli ultimi anni che, grazie a queste figurine, rimarranno nella memoria dei collezionisti quando, tra qualche anno, andranno a sfogliare la propria collezione ‘Calciatori 2021’ per rivivere questa stagione”.

La collezione “Calciatori 2021”, che celebra il 60° anniversario della Panini e della sua raccolta più famosa al mondo, si compone di 748 figurine da raccogliere in un album di grande formato da 132 pagine. La copertina dell’album è caratterizzata dall’immagine iconica del famoso calciatore in rovesciata, storico simbolo delle collezioni “Calciatori”, con un grande numero 60 dorato su un muro tricolore. Oltre alle pagine dedicate alle sezioni “Film del Campionato” e “MVP”, tante sono le novità della raccolta, a partire dalle figurine di “Top Team Panini 60” e “La Panini più amata”, che sono state scelte con la collaborazione dei collezionisti e dei tifosi dei club, e poi le figurine delle copertine storiche dei 60 album “Calciatori” dal 1961 e della Nazionale Italiana Cantanti, che quest’anno celebra il suo 40° anniversario. Ulteriori informazioni su www.calciatoripanini.it.

Modena, 3 giugno 2021