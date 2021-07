Maratona di Napoli, estate di novità: arrivano title sponsor e nuova data

La maratona di Napoli continua a crescere. E a quattro mesi dalla prima, attesa edizione, trova un nuovo e prestigioso partner e una nuova collocazione nel calendario delle gare Fidal (federazione italiana di atleti leggera). Novità che danno nuova linfa agli organizzatori dell’evento che riporta una gara sulla tradizionale distanza dei 42,195 km a Napoli. Per evitare sovrapposizioni con le elezioni amministrative, i promotori della gara hanno chiesto ed ottenuto dalla Fidal di spostare l’evento a domenica 14 novembre. Una richiesta subito accolta dalla federazione, coincisa inoltre con l’importante arrivo di Italiana Assicurazioni, che non solo ha sposato le motivazioni alla base della competizione podistica con partenza e arrivo da piazza del Plebiscito, ma ha deciso di diventarne title sponsor. Per la Ssd Neapolis Marathon un motivo di orgoglio: Italiana Assicurazioni è infatti una compagnia attiva da oltre 130 anni, unanimemente conosciuta per la qualità dei prodotti e per la professionalità dei suoi 7.000 intermediari, per i quali questo evento rappresenterà un momento di partecipazione e orgoglio. Realtà che da oggi e in avanti fungerà da supporto agli organizzatori dell’evento podistico.

Un binomio che sin da subito si andrà ad identificare nella denominazione delle due prove in programma domenica 14 novembre (oltre alla maratona, prevista infatti anche la mezza maratona, 21,0975 km , sempre con partenza e arrivo da piazza del Plebiscito): Italiana Assicurazioni Neapolis Marathon 2021 e Italiana Assicurazioni Neapolis Half 2021. “Siamo orgogliosi – spiegano i responsabili della società Neapolis Marathon – per la fiducia accordataci da Italiana Assicurazioni. Una sinergia che testimonia la bontà del progetto che abbiamo messo in piedi e che, con questa prestigiosa collaborazione, riceverà un ulteriore slancio in termini promozionali”.

Del resto, quella che si sta occupando dell’organizzazione della Italiana Assicurazioni Neapolis Marathon 2021, è una squadra non solo affiatata ma soprattutto composta da esperti di atletica leggera, che non sta lasciando nulla al caso per riportare a Napoli un evento destinato nei prossimi anni a collocarsi tra le maratone più importanti nel panorama nazionale, facendo leva in particolare sulle bellezze della città. Non è un caso che la gara, con partenza e arrivo dall’affascinante piazza del Plebiscito, attraverserà alcune delle “cartoline” più belle di Napoli, tra le quali spiccano il lungomare con vista Vesuvio, il Maschio Angioino, Castel dell’Ovo e largo Sermoneta.

“L’attenzione alle persone, alla salute e ad uno stile di vita sano sono temi centrali per chi si occupa di welfare e assistenza ‐ ha dichiarato il direttore generale di Italiana Assicurazioni, Roberto Laganà ‐ Per questo Italiana Assicurazioni, riconoscendo l’importanza dello sport per il benessere e la crescita degli individui, sostiene con entusiasmo, per il primo anno, la Neapolis Marathon e la Neapolis Half, due eventi che si collocano tra le più importanti maratone nel panorama nazionale e che attraggono gli sportivi e coinvolgono i cittadini e il territorio”.

Napoli, 14 luglio 2021