Canale 21, ascolti record per l’amichevole Napoli-Pro Vercelli

Oltre 340 mila contatti in Campania e nel Lazio con punte del 18% di share.

250 mila utenti raggiunti attraverso i canali social ufficiali dell’emittente con +200% di interazioni.

Questi i numeri degli ascolti record per Canale 21 in occasione della diretta esclusiva in chiaro per il match Napoli – Pro Vercelli di sabato scorso.

L’amichevole, che ha concluso il ritiro azzurro in Val di Sole, è stata seguita con interesse e passione dai molteplici tifosi rimasti in città, dai supporter che con l’aggravante del Covid non hanno potuto raggiungere a Dimaro la loro squadra del cuore.

Grazie alla disponibilità della SSC Napoli e alla lungimiranza del Presidente Aurelio De Laurentiis moltissimi i tifosi napoletani che hanno avuto la possibilità di seguire la squadra del cuore direttamente dal divano di casa.

Un grande sforzo editoriale di Canale 21, che ha visto impegnati in trasferta dal campo di Carciato Umberto Chiariello per la telecronaca, l’ex azzurro Francesco Turrini per il commento tecnico, Fabio Tarantino e Ciro Troise per le interviste da bordo campo, mentre a commentare dallo studio centrale di Napoli con Titti Improta, Peppe Iannicelli e il Pampa Sosa che hanno tenuto incollati i telespettatori fino al fischio finale di Napoli-Pro Vercelli.

Un risultato importante per la rete campana che, ancor prima di svelare tutte le novità della stagione 2021/2022 , con il match di sabato ha concluso la prima parte del ritiro degli azzurri rimandando alla seconda fase della preparazione a Castel di Sangro sempre con TUTTI IN RITIRO dal 4 al 14 agosto tutte le sere in diretta alle ore 23.00.

Napoli li 26.07.2021