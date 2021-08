Gli interventi di Roberto Ciampaglia, Mimmo Malfitano, Claudio Onofri e Roberto Ruggiero a “Calcio Napoli 24 Live”

Roberto Ciampaglia, sindaco di Rivisondoli, è intervenuto in diretta a ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Siamo tutti contenti di poter ospitare ancora il Napoli, si tratta di un meraviglioso club. Ci aspettiamo il pienone e sicuramente ci sarà più gente rispetto lo scorso anno. Ci saranno più controlli ma ora la maggior parte sono vaccinati, questo permettere un afflusso maggiore. Abbiamo scelto con il Napoli la struttura dell’Aqua Montis per dargli tranquillità maggiore e tenerli lontani dal caos cittadino. E’ una struttura isolata e molto grande che offre maggior comfort ai calciatori. Si tratta solo di 10 minuti per l’arrivo a Castel di Sangro. Siamo immersi da numerosi ospiti, stiamo provando ad organizzare l’evento di ospitalità della squadra al palazzetto di Castel di Sangro. Non abbiamo avuto direttive dal Napoli. Abbiamo fatto un capolavoro considerando che il Napoli si è mosso in leggero ritardo. I calciatori si stanno sistemando nelle camere per poi pranzare e oggi faranno il primo allenamento. De Laurentiis ancora non è presente, non abbiamo notizie per allenamenti a porte aperte in più, parlerò con il presidente”.

——

Mimmo Malfitano, de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto in diretta a ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Il Napoli e De Laurentiis se non lasceranno partire nessuno e soltanto perché significherà che non sono arrivate le offerte giuste. Ad oggi nessuno fa mercato tranne i grandi ricchi di Premier League. Il livello difensivo del Napoli si è leggermente abbassato. Spalletti ha voglia di rivalsa e vuole riscattarsi dopo quanto accaduto con l’Inter, ha ribadito subito che è un allenatore aziendalista, ma sa che il suo Napoli ha bisogno di un paio di giocatori. Insigne deve scordarsi che De Laurentiis gli offrirà un grande contratto ad oggi con queste condizioni. Tutto si può riaprire il prossimo anno, ma ad oggi il Napoli è senza 50 milioni della Champions ed è colpa di giocatori e dello scorso allenatore. Questo significa che anche Insigne è stato artefice del suo problema. Io non credo che faccia piacere a De Laurentiis di perdere Insigne a zero dopo le ultime vicende Hysaj, Maksimovic e Milik”

——

Claudio Onofri è intervenuto in diretta a ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Segnali importanti dal Napoli e da Osimhen in queste prime uscite pre stagionali. Il Napoli segue profili diversi a centrocampo, perché Camara è più un calciatore alla Lobotka e Berge alla Fabian Ruiz. Bisognerà capire la strategia di mercato degli azzurri. Non punterei su Petagna e Osimhen insieme in campo, non la vedo questa lettura tattica. Ounas ha fatto vedere buone cose ma in un livello più basso rispetto al Napoli, era con il Crotone”

——

Roberto Ruggiero, medico ortopedico e partner del Napoli, è intervenuto in diretta a ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Spalletti lascia trasparire tutta la sua professionalità, è un grande allenatore. Abbiamo fatto tutte le indagini che occorrono ai calciatori per beneficiare al meglio. Non posso parlare delle difficoltà, ma il Napoli è la squadra che ha meno infortuni e significa che lo staff medico lavora bene. E’ un materiale che varia da calciatore a calciatore e può aiutare molto le prestazioni dei calciatori. Si tratta di trattamenti importanti che migliorano le prestazioni dei calciatori. Ogni anno c’è un miglioramento generale di tutto con il Napoli e non solo”