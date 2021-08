Gli interventi di Umberto Chiariello, Simone Giacchetta e Daniele Longo a “Calcio Napoli 24 Live”

Il giornalista di Canale 21 Umberto Chiariello è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Machach? Mi tormenta. Secondo me Giuntoli ha più potere di me nelle alte sfere, è una vendetta del direttore sportivo (ride, ndr). Non apprezzo che ad ogni ritiro debba vedere ragazzi di 25-26 che non vengono mai piazzati, è indecente. Che poi Machach segni due gol per servire a piazzarlo ok, ma nessuno si illuda di avere in squadra chissà chi.

Ounas? So di attirarmi molte critiche, ma darei via Mertens per tenere Ounas: è un giocatore pronto, chiedetelo a Cosmi che l’ha avuto a Crotone. Ha dei costi accettabili, rinnovandolo sarebbe un calciatore su cui puntare. Mertens costa troppo: capisco De Laurentiis, se bisogna liberarsi di alcuni stipendi mi libererei di Mertens, Petagna e Malcuit, perfino di Elmas.

Leo Messi? Non arriverà mai a Napoli, ci sarebbero sì tre motivi per farlo venire ma potrebbe venire a Napoli solo se si comprasse il club, dato che ha più soldi di De Laurentiis (ride, ndr).

Ci sono dei giovani interessanti nel Napoli: Zanoli mi piace tantissimo, può fare la riserva di Di Lorenzo. Zedadka forse non prontissimo, ma ha gamba e potrebbe essere impostato da terzino sinistro. Poi c’è Gaetano, per me un talento assoluto che si sta sprecando, e Palmiero che può tornare utile.

Il Napoli è incompleto perchè gli manca un mediano ed un terzino sinistro: più facile vedere un italiano vincente nei 100 metri che De Laurentiis comprare un terzino sinistro (ride, ndr), però il Napoli con la squadra che ha lotta per lo scudetto.

Insigne ed il rinnovo? La stagione del Napoli gira attorno a questa cosa: sul mercato i colpi possono anche arrivare, ma il rinnovo di Insigne cambia le attenzioni mediatiche per tutto l’anno. Non so se De Laurentiis abbia capito la lezione Milik-Hysaj-Maksimovic, è una situazione che eviterei: lo chiamerei, gli chiederei se vuole rimanere e troverei un accordo. Che ci vuole a parlarsi?”